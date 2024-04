L’ingegnera Elena Anna Boldetti è la nuova Segretaria regionale del Ministero della cultura per la Sardegna.

Boldetti arriva al segretariato regionale con una profonda conoscenza del patrimonio culturale della Sardegna e del Ministero della cultura. Maturata come funzionaria architetta presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro e poi della città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Ritorna in Sardegna portando con sé le esperienze maturate come libera professionista e quella del corso-concorso della Scuola nazionale dell’Amministrazione, ma soprattutto, come lei stessa riferisce, “con l’entusiasmo di lavorare per la sua Regione”.

La nuova nomina segue la conclusione dell’incarico di Segretaria regionale ad interim che l’ingegnera Monica Stochino ha portato avanti nell’ultimo anno.

