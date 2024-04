Prende il via una nuova legislatura regionale con il debutto della giunta guidata dalla presidente Alessandra Todde. L’appuntamento è per le 10:30 in Consiglio: saranno presenti oltre 70 giornalisti da tutta l’Italia.

A presiedere i lavori sarà il consigliere eletto più anziano, Lorenzo Cozzolino del Psi. I quattro consiglieri più giovani invece svolgeranno le funzioni di segretari provvisori. Il compito sarà affidato ai riconfermati Alessandro Solinas e Michele Ciusa del M5s e agli esordienti Alessandro Pilurzu del Pd e Umberto Ticca dei Riformatori.

Durante l’assemblea avverrà il giuramento dei consiglieri eletti e degli assessori regionali. Alessandra Todde invece effettuerà il discorso d’insediamento, in cui renderà note anche le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.

Infine l’aula sarà chiamata a votare l’elezione del nuovo presidente del Consiglio: in pole c’è Piero Comandini, segretario regionale del Partito Democratico.

