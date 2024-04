Medico oncologo e patologo, Armando Bartolazzi è il nuovo assessore alla Sanità della Regione Sardegna. Non il primo incarico per lui, visto che era stato sottosegretario alla Salute del Governo Conte 1.

A lui, la presidente Todde ha dato il dossier più scottante: quello della tutela della salute sarda. Da anni agli ultimi posti in Italia.

“Amo molto le sfide, più sono complesse e più mi appassionano” dichiara il neo assessore ai nostri microfoni.

“Conosco le problematiche della sanità sarda. Non nei dettagli minimi, ma ho una buona contezza di ciò che sono le criticità degli ospedali sardi. Conosco anche le eccellenze. Sì può far bene sperimentando modelli di successo in altre condizioni. Che possono essere esportabili e utilizzabili in Sardegna. Penso si possa far bene con l’aiuto di tutte le forze politiche, delle associazioni dei pazienti e della medicina territoriale che va certamente potenziata”.

Da cosa partirà il lavoro su un dossier così delicato? “Faremo una analisi dettagliata delle performance della medicina generale sul territorio. Valuteremo ciò che serve, andremo per priorità. Così cercheremo di portare un miglioramento nella sanità sarda. Credo ci riusciremo”.

