Brutta avventura per due occupanti di un furgone questa mattina ad Alghero, sulla SP 117. Nella strada che porta a Porto Ferro, poco prima delle 8 di questa mattina, il mezzo è entrato in collisione con un camioncino finendo per ribaltarsi.

I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per estrarre le due persone all’interno, trasportate poi dal 118 al pronto soccorso di Alghero per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale.

