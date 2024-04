Incendio in un’abitazione a due piani a Villaputzu, in via Garibaldi. Il rogo, cominciato poco prima di mezzogiorno, ha fatto crollare il solaio in legno e ha coinvolto l’intera abitazione.

Decisivo l’intervento dei Vigili del fuoco a scongiurare il peggio per il proprietario, salvato e affidato alle cure del 118. Evitato anche il pericoloso propagarsi delle fiamme alle case vicine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Muravera per gli accertamenti.

