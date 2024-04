“Mister Ranieri è una persona davvero in gamba. L’allenatore lo conoscono tutti, ma ho avuto modo di approfondire la persona in questi mesi e dal lato umano è veramente impareggiabile”. Parola del sempre più decisivo Nicolas Viola che alla trasmissione Super Tele di Dazn ha parlato del buon momento del Cagliari.

“Il gol con l’Atalanta è nato da Zito Luvumbo, un grande calciatore, ha un grande futuro. Lui non sempre mette la palla subito perché ama dribblare, quindi ho pensato che potesse mettere la palla in mezzo e la palla infatti è arrivata lì. Siamo una squadra che non molla mai”.

