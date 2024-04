È inarrestabile il 2024 di Mahmood. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il cantante di origini (anche) sarde sta raccogliendo numeri eclatanti in tutto il mondo.

Mahmood è tra le stelle che svettano maggiormente da Sanremo 2024: il brano “Tuta Gold” ha raggiunto il triplo disco di platino con 300 mila copie vendute. Largamente indietro ci sono Annalisa con “Sinceramente” e Geolier con “I p’ me, tu p’ te” (fermi a 200 mila).

Anche il tour europeo sta raccogliendo consensi pazzeschi. Partito il 4 aprile, ha fatto segnare dei portentosi tutto esaurito sia a Parigi che a Londra. Ma non si trovano biglietti neanche per le prossime date in quel di Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda e Berlino.

