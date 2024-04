L’emergenza incendi sta diventando un vero dramma in Gallura. Anche questa notte le squadre dei Vigili del fuoco non si sono risparmiate nella lotta ai roghi che stanno devastando la zona negli ultimi mesi.

Dalle 19 di ieri, i Vigili del fuoco di Olbia sono stati impegnati in due incendi di macchia mediterranea, con le operazioni di spegnimento complicate dalle forti raffiche di vento. Nel primo caso, due squadre sono intervenute in un cantiere forestale nella frazione di Sotza, in comune di Padru, con i lavori che si sono protratti fino alle ore 23. Successivamente le squadre sono state dirottate a Punta Marana, nel comune di Golfo Aranci, per un altro rogo in corso per tutta la notte.

Non solo: sempre intorno alle 23.15 di ieri, i Vigili del fuoco di Arzachena, a copertura delle squadre di Olbia già occupate in altro intervento, sono intervenuti nel comune di Loiri, sulla SP87 nei pressi della chiesa di Santa Giusta, per l’incendio di un pick up. Sul posto anche i Carabinieri di Padru.

