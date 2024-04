“Per me è importante riuscire a portare in questa legislatura i valori dei 5 stelle, lavoro, sanità, ambiente, nuovamente al centro del dibattito politico sardo”. L’ha detto a LaPresse la presidente della Sardegna, Alessandra Todde.

“Voglio anche utilizzare l’esperienza istituzionale – continua la governatrice sarda – che mi porto dietro dall’aver fatto parte di due governi, condividendo al più presto con gli assessori i miei rapporti consolidati nei ministeri e la consuetudine con i lavori. Abbiamo a disposizione la Commissione bicamerale dell’insularità, grazie alla quale al di là della conferenza Stato-Regioni, possono esserci istanze portate avanti in modo prioritario. La conoscenza degli strumenti parlamentari e governativi credo mi aiuteranno anche nel governo della regione”.

Poi a proposito delle difficoltà che il Campo largo sta vivendo a livello nazionale e in altre regioni, Todde ha commentato: “In Sardegna è molto compatto, si sono creati rapporti umani solidi, c’è fiducia reciproca. Credo che questo sia importante da una parte per ribadire l’autonomia della politica sarda rispetto a quelle che sono le dinamiche nazionali, dall’altra per dimostrare che non siamo un cartello elettorale ma un’alleanza che si è portata avanti con l’ambizione di voler governare i sardi e avere un rapporto leale e costruttivo anche con le opposizioni”.

