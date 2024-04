“La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità” ha detto la presidente regionale, Alessandra Todde, in riferimento all’atto incendiario messo a segno questa notte contro l’auto del sindaco Giuseppe Mellino.

La governatrice sarda ha poi espresso piena solidarietà al primo cittadino, alla sua famiglia e all’intera comunità di Nule.

Stessa fermezza anche da parte del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. “Questo atto incendiario messo a segno contro l’auto del primo cittadino ripropone ancora una volta il tema della sicurezza degli amministratori locali troppo spesso bersaglio anche in Sardegna di gesti antidemocratici che mettono a repentaglio la vita delle nostre comunità”, ha commentato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it