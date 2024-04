La Sardegna è stata scossa la scorsa notte da un ennesimo attentato incendiario ai danni di un sindaco sardo. In questo caso al primo cittadino di Nule, Giuseppe Mellino.

Sul caso è intervenuto Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna. Che ha espresso la propria vicinanza umana, civile e politica al sindaco di Nule.

“Ancora una volta una mano ignota utilizza il fuoco per danneggiare la macchina di un sindaco, di un amministratore. Per tutta la notte non ho chiuso occhio pensando alla rassegnazione delle parole: tanto prima o poi succede a tutti. No. Non può succedere a tutti. Anzi, non dovrebbe succedere a nessuno. Più a nessuno”.

Deiana fa un appello alle istituzioni regionali e statali affinché si rendano conto della situazione in cui versano i sindaci sardi.

“A Giuseppe Mellino, alla sua famiglia, alla cittadinanza di Nule costituita da persone perbene e dedite al lavoro, va la nostra vicinanza. Sono sicuro che il gesto di un singolo non possa macchiare un’intera comunità poiché chi lo compie si pone, in automatico, fuori dal consesso del vivere civile”.

