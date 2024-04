È stato inaugurato stamattina a Quartu il Centro Diffuso per le famiglie nell’ambito del Plus Quartu-Parteolla. Il servizio sarà gestito dalla Fondazione Polisolidale onlus, con Sinnai Comune capofila di progetto.

Si tratta di un luogo dedicato all’ascolto e al sostegno. Rivolto alle famiglie con figli minori e monoparentali, alle giovani coppie, alle famiglie di recente migrazione e a tutti quei nuclei che si trovano ad affrontare difficoltà temporanee. O che desiderano approfondire determinati aspetti legati alla famiglia e alla funzione educativa che essa svolge.

È inoltre dedicato a tutte le famiglie che intendono intraprendere un progetto di affido o di adozione di minori.

Tra le finalità vi è quindi promuovere il benessere di minori, famiglie e singoli. Orientare i fruitori del Centro sui servizi e le risorse presenti sul territorio. Favorire lo sviluppo delle risorse della Comunità e costruire reti di relazione tra le persone, integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici in un’ottica di promozione del benessere delle famiglie e dei bambini.

“Siamo molto soddisfatti per l’apertura di questo Centro dedicato a tutto l’Ambito. Che garantirà un importante servizio di supporto alle famiglie, un aspetto sul quale abbiamo investito molto”. Così ha commentato l’Assessore di Quartu ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali Marco Camboni.

“È un’ulteriore risposta alla cittadinanza che si inserisce nell’impegno quotidiano per combattere il disagio sociale. Vorrei ringraziare anche la Regione, per il contributo dato affinché si ottenesse questo risultato, che, vorrei ricordarlo, è il primo progetto che parte a Quartu da quando il Comune è nuovamente capofila del Plus Ambito Quartu-Parteolla”.

Il Centro diffuso per le famiglie è sostenuto da Anci Sardegna, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e dai Comuni di Quartu Sant’Elena, Sinnai, Dolianova, Maracalagonis, Donori, Serdiana, Soleminis, Burcei, componenti dell’Ambito.

