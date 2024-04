Appuntamento con le urne l’8 e il 9 giugno. Lo ha stabilito la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde che, come annunciato martedì dopo il giuramento in Consiglio, ha indetto un unico election day che accorpa le elezioni europee e amministrative in Sardegna.

Si tratta del primo provvedimento del nuovo esecutivo riunito oggi per la prima volta a Villa Devoto. La Regione, che ha competenza primaria negli enti locali, si adegua a quanto già stabilito dal governo nazionale. Al voto 27 centri per circa 415mila elettori, di cui 5 sopra i 15mila abitanti. Spiccano Cagliari e Sassari, ma tra i più grandi anche Monserrato, Sinnai e Alghero.

