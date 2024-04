Al termine della prima riunione della nuova Giunta regionale, la governatrice Alessandra Todde commenta la giornata di lavori a Villa Devoto. “Abbiamo smarcato il tema dell’election day mantenendo le europee e le comunali all’interno di un’unica data. C’era una finestra temporale estremamente limitata e quindi non aveva senso separarle” ha spiegato.

“Abbiamo anche affrontato la nomina del segretario generale e sono felice che la giunta intera si sia detta favorevole a Saverio Lo Russo. Lui è un consigliere di Palazzo Chigi di lunga data ed è stato direttore della conferenza Stato-Regioni per molto tempo, conosce gli strumenti che abbiamo a disposizione per lavorare con il governo e l’Europa. Lui ha impugnato le leggi regionali e saprà dirmi cosa non fare“.

Todde replica anche alle polemiche sulla nomina dell’assessore della Sanità, il romano Armando Bartolazzi. “Noi dobbiamo lavorare con le competenze, pensando ai nostri obiettivi. Se le cose fossero andate bene e se stessimo toccando equilibri funzionanti queste polemiche le capirei. Ma visto che stiamo affrontando una situazione disastrosa, dove sono rimaste solo macerie, mi concentrerei solo sulle esperienze e sulle competenze”.

Infine sulla possibile fusione delle società di gestione degli aeroporti: “Affrontiamo il dossier. Vogliamo confrontarci con gli attori principali, che sono camera di commercio e F2i, per fare in modo che per la Regione possa esserci una posizione strategica”.

