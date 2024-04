C’era anche Armando Bartolazzi alla prima riunione della nuova Giunta regionale guidata da Alessandra Todde, ma non in presenza. L’oncologo era infatti collegato in videoconferenza da Roma, suscitando qualche interrogativo ulteriore dopo le polemiche per la nomina di un assessore non sardo.

A chiarire tutto ci ha pensato però la stessa governatrice. “C’è una spiegazione semplice. Lui ha dovuto, con il decreto di nomina discusso in Consiglio, affrontare i termini della sua aspettativa. Ieri era in sala operatoria e oggi credo che sia il primo giorno in cui sta gestendo la sua aspettativa e per motivi tecnici non era possibile averlo di persona” ha spiegato Todde.

