Ha travolto uno studente in scooter con il suo furgoncino ma non si è fermato a prestare soccorso. Grosso spavento nei pressi dell’istituto tecnico industriale Othoca di Oristano per un incidente avvenuto questa mattina.

L’uomo ha centrato un 16enne a bordo di un motorino, poi ha lasciato il suo numero di targa sul luogo del sinistro ed è andato via senza soccorrerlo. Il giovane ha riportato diversi traumi, fortunatamente non gravi, e sul posto è giunta subito un’ambulanza del 118.

La Polizia locale ha poi rintracciato l’automobilista che ora rischia la denuncia per omissione di soccorso.

