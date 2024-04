Romani e romanisti ai vertici della Regione: con questo assunto Michele Pais, coordinatore regionale della Lega, attacca le recenti nomine di Alessandra Todde per la sua giunta.

“Dopo una campagna elettorale spesa dai grillini a tranquillizzare i sardi sul primato dell’Autonomia della Sardegna e sull’indipendenza dalle scelte romane. E una legislatura passata ad accusare la Lega, assistiamo da subito all’occupazione dei massimi vertici regionali da parte di esponenti imposti da Roma“.

Pais non punta il dito solo sull’assessore alla sanità Armando Bartolazzi o del segretario generale Lo Russo. Ma si rivolge anche al capo della comunicazione, Jacopo Gasparetti.

“Tuttavia, ci chiediamo se non fosse possibile individuare altrettanta professionalità all’interno della nostra isola, come loro stessi per 5 anni hanno urlato. Inoltre, alla luce di queste nomine, ci domandiamo quante altre figure “esotiche” vedremo presto nei ruoli chiave regionali (un capo della comunicazione romano e romanista?)”.

