Non è un anniversario come gli altri. Per la prima volta dopo 54 anni da quello storico traguardo, Cagliari celebra lo Scudetto del 1970 senza il suo mito Gigi Riva.

Era il 12 aprile 1970 quando il Cagliari superava il Bari 2-0 all’Amsicora mettendo le mani sul prestigioso trofeo per la prima e unica volta nella sua storia.

Un anniversario agrodolce per quell’incredibile risultato. Senza Rombo di Tuono non può essere e non sarà mai più lo stesso.

