“Il Comune deve realizzare i parcheggi in via Bellavista a Pirri“. Così il consigliere comunale di Cagliari e vicesindaco della Città metropolitana, Roberto Mura, attraverso un post sui social propone una possibilità per aumentare il numero di parcheggi a Pirri.

“Come in tutta la città anche a Pirri la carenza di parcheggi è un problema reale per cui è urgente trovare delle soluzioni” prosegue Mura. “Ad esempio, in via Bellavista si può iniziare a dare delle risposte puntuali realizzando dei parcheggi in quest’area: con una spesa contenuta si può realizzare il parcheggio favorendo una maggiore sicurezza anche della viabilità”.

E conclude: “Sono tante le aree della città (sia private sia pubbliche) che possono essere valorizzate per dare risposte al problema dei parcheggi: occorre dare risposte praticabili e non fare promesse irraggiungibili”.

