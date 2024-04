Dal Campo Largo “fumata nera” per la scelta del candidato sindaco di Cagliari.

Durante l’ultimo vertice, infatti, nella sede del PD, in via Emilia, non si è arrivati a un nome condiviso. Nonostante le preferenze per Massimo Zedda siano la stragrande maggioranza.

I dem, però, chiedono ancora tempo. “Il comitato cittadino – spiega Guido Portoghese, segretario PD a Cagliari – vuole ancora effettuare delle valutazioni”.

Da parte loro, invece, i Progressisti vogliono chiudere su Zedda: “È l’unico candidato in campo”, afferma Luciano Uras.

L’obiettivo resta quello di ufficializzare il nome entro questa settimana e scegliere definitivamente chi sfiderà Alessandra Zedda e Giuseppe Farris.

