Dopo il tragico incidente a Ittiri, in cui ha perso la vita il 19enne Sebastiano Pasquarelli, oggi i compagni e alcuni docenti dell’Ipia di Alghero lo hanno voluto ricordare tutti insieme.

Benvoluto dai compagni di classe, il giovane era in sella alla sua 125 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Hyundai Tucson, guidata da una donna 54enne.

Da quanto è trapelato da alcune testimonianze, Sebastiano, proprio il giorno prima dell’incidente aveva avuto una bella notizia: un’azienda del suo paese lo avrebbe preso per poter iniziare il percorso dell’alternanza scuola-lavoro a cui teneva molto, per poter, un giorno, diventare carrozziere.

