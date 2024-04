Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio in seguito ad un incidente che l’ha vista coinvolta ad Oristano, tra viale Diaz, via Cairoli e via Tharros.

L’automobilista era alla guida di un fuoristrada. Una mancata precedenza, ha rischiato di portarla ad uno scontro frontale. Per evitare l’incidente, purtroppo, si è ritrovata a viverne un altro: ha sterzato e sfondato il muro di una casa.

La protagonista dell’incidente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Martino per le cure. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it