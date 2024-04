È stata ripulita dal gestore dei servizi di igiene urbana attraverso il coordinamento del Servizio Igiene del Suolo del Comune di Cagliari e restituita la sua piena fruibilità alla cittadinanza la via Monferrato.

La strada adiacente al cimitero di San Michele era utilizzata come parcheggio da chi va a fare visita ai propri cari sepolti. Ma veniva anche utilizzata per abbandonare rifiuti di ogni genere. Trovate attrezzature dismesse, autoveicoli fuori uso, contenitori per la raccolta dei rifiuti, documentazione cartacea, persino tre frigoriferi per gelati.

Al termine delle indagini, la Polizia Locale ha individuato i trasgressori e li ha sanzionati con una multa che da vai mille ai diecimila euro. A loro verranno, inoltre, addebitate le spese di bonifica dei luoghi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it