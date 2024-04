Aumenta il numero delle spiagge a numero chiuso in Sardegna per l’estate 2024. Un modo per preservare la bontà dell’ambiente dall’invasione dei turisti e dei bagnanti. A cui si chiede un contributo da reinvestire nella cura della bellezza dei litorali.

Tra le spiagge che vedranno un numero calmierato di persone ci sarà la spiaggia delle Piscine, sul litorale di Cannigione. Il luogo è messo a dura prova dalle oltre 140 mila persone che ogni anno la visitano. Verrà sviluppata un’applicazione con la quale prenotare l’accesso mentre una quota d’ingresso sarà destinata ai residenti, per cui la via d’accesso sarà gratuita.

Tra le altre spiagge ci sono anche Rena Bianca a Santa Teresa Gallura, La Pelosa a Stintino, Punta Molentis e Porto Sa Ruxi a Villasimius, Tuerredda a Teulada, Cala Brandinchi e Lu Impostu a San Teodoro. Particolare attenzione a Baunei dove l’ingresso ristretto ci sarà a Cala Goloritzè, Cala Mariolu, Cala Biriola e Cala dei Gabbiani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it