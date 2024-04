C’era anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, questa mattina al varo di Luna Rossa nel porto di Cagliari. “Luna Rossa è una presenza importante per la Sardegna” ha sottolineato la governatrice.

Per Todde la permanenza nell’Isola del team genera “un impatto che può avere riflessi positivi per tutto il territorio sardo”. Poi sul futuro: “Questa è anche l’occasione per impostare una nuova stagione di programmazione di cui la Sardegna ha estremo bisogno. Noi vogliamo porci come Regione non in modo tattico per sfruttare lo spot di un grande evento, ma lavorare ogni giorno per programmare queste presenze e far sì che ci possano essere in futuro diversi grandi eventi di questo genere”.

E ha concluso: “Vogliamo lavorare affinché si crei un contesto strutturale per lo sport e per il turismo di quest’isola. La Sardegna riparte e deve farlo anche investendo su sé stessa, sulla sua capacità, sulle sue caratteristiche e sulle competenze”.

