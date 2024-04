“L’ambiente è compatto come non mai e la recente scomparsa di Riva ci ha uniti ancora di più. Giocheremo anche per lui domani contro l’Inter alla Scala del calcio”. Così il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, presente oggi a Milano per un evento della Fondazione Mont’e Prama.

“Siamo reduci da una domenica incredibile, con un’energia emanata da tutti i 16mila dell’Unipol Domus che ha portato la squadra a battere l’Atalanta, conquistando tre punti importanti per raggiungere il nostro obiettivo che è la permanenza in Serie A” ha proseguito Giulini.

“Non abbiamo fatto ancora nulla, come ha ben ribadito di recente il nostro condottiero, mister Claudio Ranieri. C’è bisogno di combattere ancora e soffrire tanto per cercare di ottenere la salvezza. Siamo pronti e preparati. Da qui a fine campionato, ci aspettano partite molto complicate e tutte da affrontare assolutamente nel migliore dei modi”.

