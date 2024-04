Dopo diversi giorni di rinvii, il Partito Democratico potrebbe aver trovato il suo nome da presentare alla coalizione per le elezioni di Cagliari 2024.

Si tratta di Davide Carta, già capogruppo in consiglio comunale e figura molto stimata nel centrosinistra cittadino. È stato lo stesso diretto interessato ad esprimere la propria disponibilità.

“Io ci sono. Sono a disposizione del PD e della coalizione per realizzare la Cagliari che vogliamo” ha spiegato in un lungo post su Facebook. In cui ha aggiunto quelle che sono le sue posizioni in merito alla Cagliari del futuro.

“Cagliari merita vita nuova, e i prossimi anni di governo saranno cruciali. La persona sia al centro delle decisioni pubbliche, con i suoi bisogni, le sue capacità, valorizzando ciò che ciascuno può fare per sé e per la comunità. Si dia la spinta a un nuovo protagonismo dei cittadini, si investa in infrastrutture orientate a creare nuova impresa e nuova economia. Si può fare”.

Il suo nome verrà vagliato nel corso della prossima riunione di coalizione. Ci sono anche Massimo Zedda per i Progressisti e il civico Enrico Ciotti. Entrambi sono in corsa da diverso tempo.

