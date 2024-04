Il mondo sardo della cultura dice addio all’artista Simone Sanna, scomparso a 49 anni a seguito di una malattia.

Originario di Aggius, era una figura molto stimata nell’ambiente. Noto in particolare per i suoi ritratti e le “figurine” dedicate ai personaggi dello spettacolo, della cultura e della musica. Molto apprezzate anche da Patty Pravo.

A dargli l’addio la casa editrice Taphros, con cui ha pubblicato diverse opere.

“Per l’editrice Taphros è una tristezza incolmabile. Già nel febbraio dello scorso anno, quando presentammo in biblioteca “Lu pundaccju di li sétti barrétti”, di cui aveva realizzato le illustrazioni, la sua mancata partecipazione non lasciava presagire niente di buono. Dal primo libro, la trasposizione a fumetti de “Il muto di Gallura”, le pubblicazioni realizzate con Taphros sono state ben 18 oltre a una lunga serie di collaborazioni a progetti di vario genere tra cui alcuni murali e accessori di moda. Resta per noi il ricordo un artista unico a cui ci legava una profonda amicizia”.

Parole di grande cordoglio anche da Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna. “Simone Sanna era un angelo. Noi abbiamo avuto la fortuna di incrociarne il cammino”.

