Quarta sconfitta consecutiva per l’Olbia, che sempre più velocemente si avvicina alla serie D. Al “Nespoli” vince il Pescara per 3-0.

Ad indirizzare la sfida l’espulsione di Montebugnoli al 23’. A quel punto, davanti ad un Olbia in 10, è stato semplice per gli ospiti andare in vantaggio con un uno-due fulminante. I gol di Merola e Acconero sul finale di primo tempo hanno chiuso la sfida. Nella ripresa il tris di Sasanelli.

