Il Cagliari conquista un punto pazzesco a San Siro: finisce 2-2 con l’Inter, ma i rossoblù hanno rischiato di vincerla nel recupero. A segno Thuram, Shomourodov, Calhanoglu (rigore) e Viola.

Una gara di carattere degli uomini di Claudio Ranieri, che non hanno indietreggiato davanti alla capolista. Hanno lasciato che facesse il proprio gioco e si sono proposti con un buon ritmo in fase avanzata.

Soprattutto i rossoblù hanno saputo andare a rete nelle poche occasioni a disposizione. Prima Shomurodov e poi Viola hanno risposto al vantaggio dei nerazzurri.

Poi quel contropiede finale. Portato da Lapadula, bravo a tenere palla e servire un cross al bacio in area. Viola arriva in corsa, si tuffa ma colpisce centrale. Sarebbe potuta essere una clamorosa quanto strepitosa doppietta per lui alla Scala del Calcio.

La Partita.

I padroni di casa impongono un buon ritmo in avvio e si propongono maggiormente in fase offensiva. Al 12’ la gara si sblocca: taglio sulla destra di Sanchez, servizio in mezzo all’area e Thuram supera Scuffet. Il Cagliari si scuote e si propone con sfrontatezza: prima Luvumbo e poi Sulemana sfiorano il pari. Al 28’ nuovo gol nerazzurro: assist di Di Marco per Barella, l’ex rossoblù segna con una palombella. Il Var però annulla per fuorigioco.

Obert impensierisce Sommer in avvio della ripresa. Al 62’ Scuffet è meraviglioso alla respinta su Calhanoglu, quindi blocca su Sanchez. Al 64’ il Cagliari trova il pari: Luvumbo scarica su Shomurodov, l’uzbeko batte Sommer con una bella staffilata. Il colpo di testa di Sanchez va di poco fuori, ma al 71’ arriva il rigore: Mina tocca di braccio su colpo di testa di Frattesi. Calhanoglu batte Scuffet ed è 2-1. All’82 però è ancora super Cagliari: palla vagante in area, Viola fulmina Sommer con un gran sinistro. Brividi poco dopo, Viola sfiora il palo dalla distanza. Clamorosa occasione fallita ancora da Viola in contropiede al 94’.

