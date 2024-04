Il gol del 2-2 in Inter-Cagliari firmato da Nicolas Viola fa discutere. Nella diretta della gara su Dazn, l’opinionista arbitrale Luca Marelli ha parlato di gol da annullare, in quanto c’è un aumento del volume del corpo da parte di Lapadula.

“La rete del 2-2 andava annullata. L’immediatezza non c’entra perché non segna colui che tocca il pallone col braccio” ha spiegato Marelli. “Segna Viola, la tocca Lapadula. In questo caso il movimento è ad andare verso il pallone, si allarga. Può darsi che sia casuale, ma il volume corporeo aumenta”.

A smentirlo però è il dirigente arbitrale dell’Aia, Matteo Trefoloni, ospite sempre di Dazn nel format Open Var. “Gol regolare? Sì, lo è. L’elemento da cui dobbiamo partire è che arriva da dietro, inatteso, il giocatore si muove nello spazio e non si aspetta che il pallone possa andargli sul braccio” ha detto l’ex arbitro internazionale. “È il movimento di un giocatore in corsa, di un giocatore che sta provando a divincolarsi dall’avversario in marcatura stretta. Non è largo come sul primo rigore concesso che rende più grande il movimento delle braccia. Non è punibile. Se Lapadula, nell’immediato segna, la rete viene annullata perché si è avvantaggiato col tocco della mano anche accidentale per regolamento. Qua siamo su un passaggio e il pallone arriva al compagno che segna. Se il tocco accidentale del pallone arriva ad un compagno e lui segna la rete è regolare. Non ci saremmo aspettati per un difensore un rigore del genere per esempio. Se è corretta per un difendente lo è anche per un attaccante”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it