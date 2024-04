Disagi nel quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari. Abitanti e i negozianti lamentano i problemi legati ai cantieri per l’uscita e l’ingresso nelle traverse del viale, tra reti arancioni e transenne che stanno rendendo la vita difficile agli automobilisti.

Tra le principali segnalazioni, ad esempio, c’è l’immettersi da via Piave verso il viale, con angolo del marciapiede che costringe gli automobilisti a invadere l’altra corsia per non urtare la ruota posteriore.

Poi l’ingresso in vico III, dove c’è un marciapiede prolungato oltre la misura di quello del vico e che costringe gli automobilisti ad allargare per non colpire il marciapiede, rischiando così di strisciare sul muro. In più le auto parcheggiate a filo del cartello di divieto restringono ulteriormente il passaggio.

