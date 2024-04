Uno dei protagonisti della grande prova del Cagliari a San Siro contro l’Inter è stato certamente Eldor Shomurodov. L’autore del gol dell’1-1 ha parlato ai microfoni di Dazn e Abu Dhabi Tv al termine del pareggio contro la capolista.

“È un peccato perché c’è stata anche l’occasione per vincerla” ha detto l’uzbeko. “Ma anche il punto che abbiamo conquistato è un’ottima cosa. Ogni punto per noi che lottiamo per salvezza può essere fondamentale, quindi ce lo teniamo stretto”.

Da oggetto misterioso del mercato a trascinatore nel momento più importante. “Ho avuto un lungo infortunio, è stato difficile ritrovare la condizione migliore ma adesso sto molto bene, ho ritrovato la forma che cercavo da inizio anno. Adesso sono contento di poter aiutare la squadra, di poter fare dei gol importanti e portare dei punti per centrare la salvezza: abbiamo buone chance e ce la metteremo tutta fino alla fine”.

Poi sul tecnico che ha sempre creduto in lui anche nei momenti più difficili. “Mister Ranieri è fondamentale per il gruppo: ci dice sempre di non mollare mai e di scendere in campo in ogni partita come fosse una finale, è quello che stiamo facendo ed è quello che faremo nelle restanti partite”.

