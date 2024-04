Giorni caldissimi sul fronte dei candidati sindaci del centrosinistra nelle principali città di Cagliari e Sassari. Nel capoluogo potrebbe essere deciso oggi il nome definitivo, con il Campo Largo che si riunirà oggi alle 18 in via Emilia e che potrebbe convergere ufficialmente su Massimo Zedda.

Quello dell’ex sindaco e consigliere regionale è al momento l’unico nome davvero concreto sul tavolo, anche se negli ultimi giorni hanno dato la loro disponibilità anche Davide Carta e Enrico Ciotti.

Anche per Sassari la decisione del Campo Largo potrebbe arrivare oggi. In questo caso i nomi sul tavolo sono due: l’ex sindaco ed ex presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e Giuseppe Mascia, coordinatore provinciale dem.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it