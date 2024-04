Un buon modo per avvicinare i fedeli? Per il parroco di Bitti, don Antonio Maria Cossu, meglio noto come don Totoni, può essere anche quello di incontrarli al bar. Un’opera che va avanti da tre anni, proponendo un fitto calendario di conferenze dal titolo “Incontro nei bar, mezza birra ‘evangelica’ parlando di Gesù“.

Don Antonio incontra i compaesani dalle 19:30 alle 20:30, quando i clienti dei bar hanno appena concluso la giornata di lavoro.

“La mia visione di religioso non è mai stata quella di operare al chiuso in sacrestia o di attendere che le persone vengano a messa.. Mi piace molto e del resto era il mio sogno giovanile, andare là dove c’è la gente” ha spiegato all’Ansa.

Don Totoni, durante gli incontri, legge alcuni passi del Vangelo e introduce l’argomento della serata prima di dare a tutti la parola per la discussione. Il momento conviviale arriva dopo il confronto.

“Quest’anno per esempio sto leggendo il passo del buon Samaritano. Subito dopo do avvio alla discussione e capita sempre che le persone presenti si appassionino all’argomento. È un momento che smuove il pensiero, fa riflettere e porta la parola di Gesù tra persone che spesso girano alla larga dalla chiesa”.

Solitamente, la serata al bar vede una media di 25 avventori che si interrogano sulla vita, sulla fede, sull’amore.

