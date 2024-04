In Sardegna trovare una casa in affitto a lungo termine, soprattutto nelle coste, sta diventando sempre più un’impresa. In particolare per il boom degli affitti brevi legati al turismo.

I dati di Immobiliare.it raccontano che a marzo 2024, per gli immobili residenziali in affitto, si registra un aumento del 11,8 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In un solo anno, nella Provincia del Sud Sardegna i canoni proposti alle famiglie per affitti tradizionali hanno fatto un balzo del 32 %. Nella Provincia di Nuoro alcuni comuni costieri hanno dovuto aggiornare le tariffe medie quasi quadruplicandole.

A denunciare il trend sono Danilo Lampis e Nicoletta Pucci, portavoce di Sardegna chiama Sardegna.

“Chiediamo alla nuova Giunta della Regione Autonoma della Sardegna di inserire, tra le priorità dell’azione di governo, l’apertura di una discussione su una legge regionale che abbia come scopo la limitazione del numero degli immobili dati in locazione breve. Al fine di contenere le ricadute negative sul mercato delle locazioni residenziali di lungo periodo”.

