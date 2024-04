La strada statale 389 var “Nuoro-Lanusei” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 8.000, a Mamoiada in provincia di Nuoro, a causa di un incidente all’interno della galleria Teulargiu che ha coinvolto due veicoli.

Risultano due feriti gravi: sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi.

Presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Agli automobilisti sono garantiti percorsi alternativi con indicazioni in loco.

