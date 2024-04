Massimo Zedda è ufficialmente il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali di Cagliari 2024. La decisione finale è stata presa nel corso di una riunione di coalizione avvenuta nel pomeriggio.

Tutti i partiti, compresi il Pd e il Movimento 5 Stelle, hanno deciso di convergere sull’ex sindaco, trovando dunque la quadra finale. Concordi tutti i rappresentanti dei partiti del Campo Largo che alle Regionali 2024 hanno sostenuto Alessandra Todde.

Nel gruppo che sosterrà Zedda non ci saranno i partiti della Coalizione Sarda. In particolare il M5S aveva chiesto che il gruppo fosse lo stesso delle regionali. Andati a vuoto, per ora, i tentativi di dialogo avviati nei giorni scorsi.

Massimo Zedda è il terzo candidato ufficiale per Cagliari 2024. In campo anche Alessandra Zedda e Giuseppe Farris. Si attendono conferme da Enrico Ciotti, che negli scorsi giorni aveva fatto intendere di voler andare avanti a prescindere dalle scelte del centrosinistra.

