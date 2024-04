Tre medici e nove infermieri del reparto di Ortopedia e microchirurgia della Asl di Cagliari verranno trasferiti all’Arnas Brotzu.

Lo ha stabilito una delibera che, come dichiarato dal sindacato Nursind, è arrivata “come una doccia fredda sui lavoratori senza concessione del diritto d’opzione per i dipendenti”.

Per questo motivo, i sindacalisti hanno già scritto a Prefettura, Regione e aziende.

Dichiarato lo stato di agitazione del personale sanitario. In caso di mancato accordo, si arriverà allo scipero. “Le rivendicazioni – dice Fabrizio Anedda, coordinatore regionale di Nursind – non hanno trovato ad oggi nessuna soluzione. Preoccupati per le ricadute sulla salute dei cittadini e offesi per la prevaricazione dei diritti sindacali chiediamo di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione e raffreddamento al fine di risolvere lo stato di agitazione”.

L’ultimo incontro per una possibile riconciliazione si terrà mercoledì, 17 aprile. In caso di mancato accordo, Nursind è pronta a fare la sua battaglia al fianco dei lavoratori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it