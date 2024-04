“I nuovi punti di ristoro e i servizi connessi sono gli elementi fondamentali per completare la riqualificazione di viale Buoncammino”. Così il consigliere comunale a Cagliari, Roberto Mura, in quota Alleanza Sardegna.

“Le linee guida – spiega Mura – sono uno strumento fondamentale per assicurare la qualità delle nuove strutture e per garantire alle attività produttive regole semplici e chiare per investire in questa bella zona della città. Per favorire una maggiore vivibilità, si può completare l’intervento con l’installazione di nuovi giochi per bambini, ulteriori panchine e la creazione di parcheggi”.

“Le nuove strutture saranno una grande opportunità di crescita e sviluppo per tutta la città, sia per i cittadini che per i turisti”, ha concluso il consigliere comunale.

