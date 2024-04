Sono nove gli indagati al termine delle indagini preliminari per la vicenda della casa di riposo “Noli me tollere” di Sorso.

L’immobile era già stato posto sotto sequestro dai Nas lo scorso agosto, su disposizione della procura della Repubblica di Sassari e del pm Ermanno Cattaneo.

La misura è scaturita in seguito a un’investigazione che ha portato a indagare, tra gli altri, anche l’amministratrice e un’operatrice della struttura. Durante l’operazione, infatti, erano venuti fuori una serie di presunti maltrattamenti contro gli anziani, comprese sedazioni forzate, aggressioni fisiche e ingiurie ai danni degli ospiti.

Ma non solo. Il Nucleo antisofisticazioni e sanità ha poi appurato una generale situazione di assenza di norme igieniche, la somministrazione di cibo non idoneo, ma anche l’abbandono di persone incapaci, l’esercizio abusivo in alcuni casi della professione, la falsità ideologica e, per due persone esterne alla struttura, l’omissione di atti d’ufficio.

Le persone offese sono in tutto 52, tutte ospiti del Noli me tollere.

A breve si saprà se le indagini porteranno a un rinvio a giudizio per gli indagati.

