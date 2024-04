Si trovava a Cagliari per una manifestazione sportiva, quando improvvisamente si è sentito male mentre giocava. Un ragazzo di 20 anni è stato colpito da meninginte di tipo B e domenica è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il giovane, originario di Olbia, è grave e le sue condizioni sono stabili e in lento miglioramento.

Lo sportivo è stato trasportato in ospedale domenica quando durante la partita ha accusato il malore. Poi è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e in serata a causa di un peggioramento è stato trasferito per alcuni accertamenti all’ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente il suo quadro clinico si è ristabilito e già ieri notte è tornato al Santissima Trinità dove è tenuto costantemente sotto osservazione.

Come confermato dall’Ansa, la Asl di Cagliari e la Asl Gallura hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i contatti del giovane, capire dove ha contratto la meningite, e avviare la profilassi. “Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura ha avviato tempestivamente l’inchiesta epidemiologica con la ricerca dei contatti stretti del ragazzo, la profilassi di familiari e conoscenti e la sorveglianza sanitaria” fanno sapere i medici sassaresi. “Al momento i soggetti sottoposti a profilassi nel Nord Sardegna sono circa trenta”. Analoga la posizione della Asl di Cagliari che ha avviato “tutte le misure preventive profilattiche nei confronti dei contatti stretti”.

