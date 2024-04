“Una bellissima notizia, per Cagliari e per la Sardegna”. Così il senatore del Pd, Marco Meloni, esulta via social per la candidatura ufficiale di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari. Anche tra i dem, che pure avevano presentato delle ipotesi alternative all’ex sindaco, c’è soddisfazione per l’accordo raggiunto all’interno del Campo largo.

“Una coalizione ampia e compatta, una guida competente e autorevole. Per vincere ancora” prosegue Meloni.

