Non un semplice atto vandalico quello messo in atto venerdì sera a Orgosolo. Due fucilate sono state sparate contro le telecamere dell’ex Municipio in corso Repubblica, intorno alle 21.30, mentre all’interno si stavano tenendo le prove del gruppo di ballo.

I colpi erano caricati a pallettoni e uno ha colpito una finestra rischiando conseguenze drammatiche. L’edificio infatti era ancora pieno e il responsabile del gesto non poteva non sapere il rischio che stava correndo. Ora è caccia al colpevole.

