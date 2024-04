Fissata per domani, mercoledì 17 Aprile, alle ore 10:30 la presentazione della candidatura ufficiale a sindaco di Cagliari di Massimo Zedda. Presso la sede della Fondazione Berlinguer, in via Emilia a Cagliari, la conferenza stampa del leader dei Progressisti scelto dal Campo Largo per rappresentare il centrosinistra.

Alla presentazione parteciperà anche la Presidente della Regione Alessandra Todde, insieme agli esponenti del tavolo politico che hanno proposto la candidatura.

