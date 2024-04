Jakub Jankto ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato cosa ha vissuto in quest’ultimo anno a seguito del coming out.

Il centrocampista del Cagliari ha avuto parole d’elogio per i tifosi rossoblù. “I tifosi mi hanno accolto all’aeroporto e a partire da quel momento mi sono sentito tranquillo. Il popolo sardo è straordinario e mi ha aiutato molto, ringrazio tutti gli abitanti della Sardegna. Anche la preoccupazione per le partite è sfumata in fretta”.

Importante l’aiuto di allenatore e compagni di squadra. “Claudio Ranieri mi ha subito detto che in caso di problemi mi avrebbe aiutato. La mia omosessualità è stata vissuta senza filtri. Ne ho parlato con il capitano Leonardo Pavoletti che si prende cura di tutti”.

