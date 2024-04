Stamani l’amministrazione comunale di Guasila ha festeggiato un compleanno speciale: si tratta di quello di Beniamino Etzi, che ha compiuto 100 anni.

Nato e cresciuto a Guasila, orfano dall’età di 8 anni, è stato omaggiato di una dolce poesia. “Prexu mannu nd’eus tentu, ddu contaus in onnia bia: oi, tra gosu e tribulia, Beniaminu est lòmpiu a Centu” si legge nella targa.

“Un bel traguardo per tziu Beniu. Un uomo che conosco da quanto sono bambina: con orgoglio oggi abbiamo festeggiato assieme con tutta la comunità. Per Guasila è un piacere poterlo accompagnare in questo prestigioso traguardo assieme alla sua famiglia. Che ringraziamo di averci coinvolto in questo momento speciale” ha commentato la sindaca Paola Casula.

