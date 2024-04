Fiamme tra Villagrande e Tortolì questa notte. Un vasto incendio di sterpaglie ha interessato il canneto nella zona adiacente il letto del fiume accanto alla statale 198, costringendo a un intervento di diverse ore i Vigili del fuoco di Tortolì e Lanusei.

Pompieri al lavoro dalle 2 alle 7 del mattino, con la strada chiusa per circa un’ora in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i Carabinieri per gestire la viabilità.

