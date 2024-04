Si è conclusa ieri sera l’ultima seduta del Consiglio comunale di Cagliari nel quinquennio targato Paolo Truzzu. Proprio l’ormai ex sindaco non ha partecipato alla seduta essendo scaduti i 20 giorni che per legge rendono effettive le dimissioni, ma in aula c’era la Giunta al completo insieme al vice sindaco Giorgio Angius e al presidente Edoardo Tocco.

“Devo ringraziare il sindaco, la Giunta, il segretario generale e gli uffici, che sono stati determinanti ed efficienti nella soluzione dei problemi” ha detto lo stesso Tocco nel suo discorso di apertura. Una consiliatura definita “morbida”, non perché siano mancati i contrasti ma perché “non ci sono stati grandi problemi, come invece succede nella dialettica politica”.

Dopo alcuni interventi dei consiglieri per salutare la legislatura giunta al termine, gli ultimi provvedimenti. Rinviata la questione delle aree mercatali di via Quirra e Is Bingias con l’approvazione del Piano dei posteggi isolati, ma approvata la delibera sui chioschi di Buoncammino. Termina così la consiliatura.

