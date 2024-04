Si era finto un poliziotto per poi truffare un 43enne per oltre 800 euro. È successo a Sassari, dove nel tribunale cittadino è andata in scena l’udienza su un raggiro che vede protagonista un 56enne che si spacciava un agente di polizia in servizio presso la sezione narcotici.

L’uomo però nelle forze dell’ordine c’era stato, sì, ma nell’Arma dei Carabinieri, per poi essere allontanato per motivi disciplinari. Il presunto truffatore nel 2020 avrebbe riferito alla vittima di avere il bancomat smagnetizzato e che, a causa del lockdown, non poteva sostituirlo. Il 43enne, suo amico, gli ha creduto e gli ha prestato la sua carta del reddito di cittadinanza per delle spese.

A quel punto il 56enne non gliel’ha restituita per diverso tempo nonostante le richieste, finendo per svuotargliela. Ora dovrà rispondere di truffa.

